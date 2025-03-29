Кондратьев поздравил работников культуры Кубани с профессиональным праздником

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 марта поздравил работников культуры региона с профессиональным праздником, отметив их вклад в сохранение традиций и развитие творческого потенциала Кубани.

День работников культуры Краснодарского края традиционно отмечается в последнюю субботу марта согласно краевому закону от 14 декабря 2006 года.

В своем обращении в социальных сетях глава региона отметил значимость труда представителей культурной сферы, подчеркнув, что они дарят эмоции, наполняют жизнь красотой и вдохновением. По словам губернатора, в культурной отрасли Кубани трудятся около 30 тыс. специалистов различного возраста. Ежедневно свои двери для жителей и гостей края открывают более 2,5 тыс. учреждений культуры, включая ДК, библиотеки, театры, музеи и концертные залы.

Также Кондратьев подчеркнул, что порядка 80 тыс. кубанских детей и подростков изучают искусство в специализированных школах, творческих училищах и колледжах.

«Работники отрасли являются хранителями богатого культурного наследия, наших исконных традиций, которые передаются из поколения в поколение. Талантливые и одаренные, они наполняют яркими красками даже самый хмурый день. Спасибо им за этот нелегкий труд. Всем нашим творческим коллективам — из городов, станиц и небольших хуторов — желаю успехов в работе и жизни, энергии и добрых свершений!» — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

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