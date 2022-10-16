Кондратьев поздравил работников дорожного хозяйства Кубани с профессиональным праздником

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

День работников дорожного хозяйства отмечают 16 октября. Праздник объединяет свыше 10 тыс. жителей Краснодарского края — проектировщиков, строителей, инженеров, сотрудников предприятий дорожной отрасли.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил работников дорожного хозяйства Кубани.

«Ежегодно вы строите, обновляете и содержите в порядке тысячи километров трасс и улиц. Возводите мосты, делаете дороги качественными и безопасными. Сегодня край переживает настоящий бум дорожного строительства. Ведутся работы по возведению Дальнего Западного обхода Краснодара, Яблоновского моста через Кубань, новой трассы Краснодар — хутор Белый, дороги Краснодар — Ейск, обходов Анапы, Тимашевска и станицы Ленинградской. Созданные магистрали связывают города, соединяют людей, способствуют развитию промышленности, бизнеса. Делают комфортными туристические поездки», — сказал Кондратьев.

Глава Кубани подчеркнул, что регион — в числе лидеров по реализации профильного нацпроекта. Так с начала года в Краснодаре, Сочи и Новороссийске отремонтировали 125 км улиц.

Всего за время реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на Кубани отремонтировали свыше 900 км трасс.

В настоящее время в Краснодарском крае продолжается строительство ряда крупных объектов. В их числе Яблоновский мост со сроком сдачи в 2023 году. Трассу Краснодар — Ейск планируют завершить в 2027. В Тимашевском районе уже ввели в эксплуатацию участок протяженностью 11,5 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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