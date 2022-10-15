Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с днем кубанского казачества
В Краснодарском крае 15 октября отмечают День кубанского казачества. Кубанское казачье войско празднует 326-летие с момента основания.
Губернатор отметил, что воля, трудолюбие, сплоченность и готовность отстаивать свободу и интересы страны всегда отличали кубанское казачество.
«Это остается неизменным и в наши дни. Казаки участвуют в охране государственной границы, общественного порядка в станицах и городах, приходят на помощь во время ЧС, всегда с честью несут службу на боевом посту. Сегодня тысячи наших земляков выполняют воинский долг на Донбассе, рискуя жизнью, непримиримо борются с неонацизмом, защищают мирных граждан, доставляют гуманитарную помощь», — сказал Кондратьев.
Глава региона добавил, что историческое предназначение Кубанского казачьего войска – служить надежной опорой России и обществу.
«Со своей стороны мы продолжим оказывать содействие войску в укреплении его потенциала и решении важнейших государственных задач», — отметил губернатор.
Он пожелал казакам и их семьям крепкого здоровья, добра, успехов во всех начинаниях.
В структуре Кубанского войска 558 казачьих обществ. В честь праздника в православных храмах пройдут молебны. У памятников казачеству состоятся церемонии возложения венков и цветов. Для школьников проведут тематические классные часы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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