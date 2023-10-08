Кондратьев поздравил работников АПК с профессиональным праздником

Праздник 8 октября отмечают аграрии, ученые, фермеры, животноводы и переработчики.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что благодаря упорству и профессионализму работников АПК, Кубань с гордостью носит звание житницы России.

«Наш регион – один из ведущих поставщиков зерна в стране, лидирует по производству питьевого молока, сахара, плодоовощных консервов, фруктов и ягод. Несмотря на влияние санкций вы не только не сдаете своих позиций, но и находите возможности наращивать мощности и объемы переработки. Примите искреннюю благодарность за преданность родной земле, желание двигаться вперед. Своим добросовестным трудом вы приумножаете богатые традиции и потенциал нашего края», – написал глава региона.

По его словам, в диалоге с работниками АПК регион продолжит обеспечивать рынок качественными и полезными продуктами.

В 2023 году на развитие агропромышленного комплекса направили более 13 млрд рублей. Сохранены существующие и запущены новые меры господдержки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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