Кондратьев поздравил православных жителей Кубани с Вербным воскресеньем

Русская Православная церковь традиционно празднует Вход Господня в Иерусалим, который также называется Вербным воскресеньем, за неделю до Пасхи. В этом году праздник выпал на 13 апреля.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил верующих региона с Вербным воскресеньем в социальных сетях.

«Всех православных жителей края поздравляю с Вербным воскресеньем! Этот праздник наполняет наши сердца теплом и укрепляет веру в светлое будущее. Пусть каждый дом будет полон мира и согласия. Божьей благодати и помощи во всех добрых начинаниях!» — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

В этот праздник принято посещать службы, освящать вербовые или ивовые ветки и украшать ими иконы в доме. Во всех храмах Кубани 13 апреля проходят праздничные службы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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