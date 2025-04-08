Вербное воскресенье 2025: когда отмечают, история и смысл праздника

В шестое воскресенье Великого поста отмечается предшествующий Пасхе православный христианский праздник Вход Господень в Иерусалим.

Когда празднуется?

Вербное воскресенье — переходящий праздник, который отмечают ровно за неделю до Пасхи. Праздник Воскресения Христова в 2025 году выпадает на 20 апреля, поэтому Вербное воскресенье будут праздновать 13 апреля.

История праздника

Вербное воскресенье посвящено одному из важнейших событий в жизни Спасителя и всего христианского мира — торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырех Евангелиях.

В этот день Иисус верхом на молодой ослице въехал в Иерусалим, чтобы вместе с учениками — апостолами отпраздновать Пасху. Люди верили в то, что Иисус и есть Мессия, пришедший освободить иудеев от римского владычества. Весь народ, собравшийся в городе, торжественно приветствовал Христа и бросал Ему под ноги пальмовые ветви.

Почему «вербное»?

В России при богослужении не могли использовать пальмовые ветви. Поэтому их заменили ветками дерева, которое одним из первых оживает весной — вербы. Отсюда и пошло название.

Освятить веточки вербы можно в любом храме накануне праздника — в Лазареву субботу или утром в воскресенье. Если нет возможности прийти в храм, вербу окропляют святой водой дома с молитвой на «освящение всякой вещи».

Традиции

В Вербное воскресенье священнослужители, облаченные в зеленые одежды, проводят в храмах Всенощное бдение. Во всех православных церквях в Вербное воскресенье на Божественной литургии читают отрывок из Евангелия, повествующий о входе Христа в Иерусалим.

Освященной вербой украшают дом, ставя ее рядом с иконами, где она может остаться на год, а иногда и дольше. Но ветви вербы — не главное в этом празднике. Священнослужители напоминают, что гораздо важнее его духовный смысл и молитва о спасении души.

В этот светлый праздник стоит отложить все заботы. Рекомендуется не заниматься уборкой, строительством или другим тяжелым трудом. Лучше посвятить время делам духовным. Уныние во все дни считается смертным грехом, поэтому в праздник тем более не стоит поддаваться тоскливому настроению.

Постящимся в Вербное воскресенье можно съесть немного рыбы. После — начинается самая строгая неделя Великого поста — Страстная седмица.

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