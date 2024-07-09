Кондратьев поздравил пожарных Кубани с профессиональным праздником

День пожарной охраны Кубани ежегодно отмечают 9 июля.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что профессия пожарного ― одна из самых благородных и сложных, на эту работу способны только волевые, смелые, самоотверженные люди. Кроме того, региональная противопожарная служба в числе наиболее эффективных и оснащенных на юге РФ.

«Вы доказываете свою слаженность и профессионализм при тушении возгораний в жилом фонде, на предприятиях, локализуете уличные и природные пожары, выезжаете на места аварий и ДТП, дежурите на массовых мероприятиях. Сегодня, когда наш регион сталкивается с новыми вызовами, вы также помогаете оберегать спокойную жизнь и благополучие земляков, сохранять стабильность в обществе», ― добавил он.

Глава края поблагодарил пожарных за грамотный и ответственный подход к делу, решительность и выдержку в борьбе с огнем. По его словам, на Кубани продолжат помогать с оснащением, строить новые пожарные депо, увеличивать охват населенных пунктов силами и средствами пожаротушения. Он также подчеркнул, что с таким уровнем подготовки, верностью долгу и самоотдачей кубанские пожарные способны выполнить любые задачи.

Губернатор пожелал кубанским пожарным крепкого здоровья, неиссякаемых сил, поддержки близких и всего самого доброго, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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