В Краснодаре пожарные устроили для детей водное представление

Телеканал «Кубань 24» вместе с сотрудниками МЧС устроили для детей Краснодара сюрприз: на детской площадке возле ЖК «Сказкаград» для них организовали импровизированный аквапарк. Ребят поливали водой из шланга пожарной машины.

«Как известно, в Краснодаре нет водоемов для безопасного купания. Поэтому водное представление очень обрадовало детей и даже их родителей, которые с легкостью разрешили своим чадам промокнуть до нитки. В такую жару — не страшно», — говорит корреспондент «Кубань 24» София Паклина.

«У меня у самого есть маленькая сестренка. Я считаю, что мероприятия такого формата достаточно интересны для детей любого возраста. Думаю, они весело проведут время», — говорит начальник отделения радиационной химической защиты МЧС России Илья Сизов.

Обливаться водой — одно из любимых развлечений детей. Потому на площадке быстро собралось много ребят.