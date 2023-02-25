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Кондратьев поздравил полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова с юбилеем

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-polpreda-prezidenta-v-yufo-vladimira-ustinova-s-yubileem
Кондратьев поздравил полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова с юбилеем
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил Владимира Устинова с 70-летием правительственной телеграммой.

Глава Кубани отметил, что регион уверенно сохраняет высокие показатели в главных отраслях экономики и реализует направленные на сохранение социальной стабильности программы при активной поддержке полпреда президента.

«Убежден, наше дальнейшее эффективное взаимодействие будет способствовать новым достижениям в промышленности, бизнесе, сельском хозяйстве, медицине, науке, поможет воплотить значимые для всего Южного федерального округа инициативы. Искренне желаю крепкого здоровья, благополучия, энергии, успешной деятельности в интересах России, — говорится в телеграмме.

Владимир Устинов родился в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края 25 февраля 1953 года. С мая 2008 года он занимает должность полномочного представителя президента России в Южном Федеральном округе. Является заслуженным юристом РФ, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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