Кондратьев поздравил пограничников с профессиональным праздником

Погранвойска Кубани ежедневно охраняют более 600 км границы России.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что перед пограничниками стоит ответственная задача по защите самой протяженной границы в мире.

«В зоне ответственности погранвойск края — граница с Республикой Абхазия и акватория Черного и Азовского морей. Работа пограничников особенно важна сейчас, в непростых условиях проведения спецоперации», — подчеркнул губернатор.

Глава Кубани рассказал, что пограничная служба объединяет самых разных специалистов. Среди них сотрудники таможенного контроля в аэропортах, кинологи, дозорные сторожевых кораблей, патрули южных степей и Заполярья. По словам Кондратьева, они все ответственно и мужественно несут службу по защите границ России.

«Тем, кто сегодня на границе и их семьям, желаю крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!» — написал Кондратьев в Telegram.

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