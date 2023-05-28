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Кондратьев поздравил пограничников с профессиональным праздником

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-pogranichnikov-s-professionalnym-prazdnikom-2
Кондратьев поздравил пограничников с профессиональным праздником
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

День пограничника в России отмечают 28 мая с 1994 года в соответствии с указом президента страны.

«Поздравляю личный состав и ветеранов погранслужбы с профессиональным праздником — Днем пограничника! Мы помним и чтим подвиги всех поколений, которые несли службу в казачьих дозорах и гарнизонах приграничных крепостей», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что сегодня российские пограничники надежно защищают рубежи нашей Родины, достойно продолжая традиции предшественников, поблагодарив их за преданную службу Отечеству и верность присяге и долгу.

Читайте также: Вениамин Кондратьев поздравил выпускников Краснодарского края с последним звонком, который прозвучал в школах региона 23 мая. В этом году на Кубани учебу в школе завершили около 70 тыс. подростков.

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