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Кондратьев поздравил победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Общество
18.11.2022 12:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-pobeditelej-vserossijskogo-konkursa-bolshaya-peremena
Кондратьев поздравил победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена»
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В число лучших вошли 30 кубанских студентов. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Финал конкурса проходил в Нижнем Новгороде. Всего в нем приняли участие более 600 студентов из разных регионов РФ.

«По 1 млн рублей получили 16 кубанских студентов, остальные 14 — по 200 тыс. рублей. Ребята смогут потратить выигрыш на образование, саморазвитие или запуск собственного бизнеса. Поздравляю всех участников и победителей конкурса. Для ребят это отличная возможность реализовать свои планы. Желаю им верить в себя, новых достижений и побед», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Краснодарский край представляли студенты 14 колледжей и техникумов. Сразу шестеро учащихся Армавирского юридического техникума выиграли по 1 млн рублей.

Конкурс «Большая перемена» реализуют по нацпроекту «Образование». Организаторы — Росмолодежь, АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: жители Кубани могут принять участие в губернаторском конкурсе грантов.

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