Кондратьев поздравил победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена»
В число лучших вошли 30 кубанских студентов. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Финал конкурса проходил в Нижнем Новгороде. Всего в нем приняли участие более 600 студентов из разных регионов РФ.
«По 1 млн рублей получили 16 кубанских студентов, остальные 14 — по 200 тыс. рублей. Ребята смогут потратить выигрыш на образование, саморазвитие или запуск собственного бизнеса. Поздравляю всех участников и победителей конкурса. Для ребят это отличная возможность реализовать свои планы. Желаю им верить в себя, новых достижений и побед», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.
Краснодарский край представляли студенты 14 колледжей и техникумов. Сразу шестеро учащихся Армавирского юридического техникума выиграли по 1 млн рублей.
Конкурс «Большая перемена» реализуют по нацпроекту «Образование». Организаторы — Росмолодежь, АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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