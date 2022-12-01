Кондратьев поздравил победителей краевого вокального конкурса «ИМЯ»

Гала-концерт прошел 1 декабря музыкальном театре ТО «Премьера» имени Гатова в Краснодаре. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил победителей и лауреатов конкурса.

Победительницей краевого вокального конкурса эстрадных исполнителей «ИМЯ» стала Анастасия Иванова из Краснодара. Она получила сертификат на 1 млн рублей.

«Этот конкурс — глоток свежего воздуха. Мы так отвыкли от этого во время пандемии», — сказала финалистка вокального конкурса «ИМЯ» Анастасия Иванова.

Лауреатом I степени стал Осман Османов из Краснодара, ему вручили сертификат на 600 тыс. рублей. Родом он из Крыловского района. Сейчас живет в Краснодаре и работает в филармонии, поет в молодежной группе. Долго занимался футболом, но все же отдал предпочтение искусству.

«Волнение всегда есть, потому что артист, который не волнуется — это не артист. Но я уже научился собираться в нужный момент и идти вперед», — поделился финалист вокального конкурса «ИМЯ» Осман Османов.

Надежда Дмитриева из Геленджика стала лауреатом II степени, она получит 400 тыс. рублей. Лауреат III степени — Николай Кузменко из Кущевского района, его приз — 200 тыс. рублей.

Приз зрительских симпатий и 100 тыс. рублей получил Антон Голов из Гулькевичей.

«Поздравляю с заслуженной победой и желаю дальнейших творческих успехов», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

«Очень круто, что так много было откликов. Потому что когда мы организовывали конкурс, думали, что да, заявки будут. У нас очень много талантливых ребят в крае. Но такого количества мы не ожидали», — рассказал директор медиахолдинга «Кубань 24» Александр Руденко.

Конкурс «ИМЯ» — это шанс молодежи заявить о себе. Краснодарский край — регион возможностей для всех людей, но особенно — для одаренных и талантливых. Таких ребят власти Кубани готовы всегда поддерживать, причем в разных сферах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», перед гала-концертом губернатор встретился с финалистами конкурса.