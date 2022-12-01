Вениамин Кондратьев встретился с финалистами краевого вокального конкурса «ИМЯ»

Встреча с финалистами краевого вокального конкурса эстрадных исполнителей состоялась перед итоговым гала-концертом. Он пройдет 1 декабря в Музыкальном театре ТО «Премьера» им. Л. Г. Гатова.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил финалистов и выразил уверенность, что их талант отзовется в душах многих жителей и гостей Кубани.

«Поздравляю вас с выходом в финал конкурса «ИМЯ». Проектов такого формата у нас еще не было. Вам удалось выдержать серьезную конкуренцию среди 200 исполнителей и попасть в десятку лучших. Это шанс заявить о себе. Краснодарский край — регион возможностей для всех людей, но особенно — для одаренных и талантливых. Таких ребят мы всегда поддерживаем, причем в разных сферах. За счет того, что конкурс будут транслировать по телевидению, ваша зрительская аудитория увеличится в сотни тысяч раз. Уверен, ваше исполнение отзовется в душе многих жителей и гостей региона. Желаю, чтобы вы стали известными артистами, и помнили, где сделали свои первые шаги к успеху», — сказал Кондратьев.

Замглавы региона Анна Минькова отметила, что на Кубани ведется серьезная работа с талантливой молодежью, в том числе с использованием креативных подходов.

«Конкурс «ИМЯ» — один из ярких примеров такой работы. Во-первых, мы привлекли опытных наставников, которые занимались с конкурсантами, давали полезные мастер-классы. Во-вторых, вернули молодежь к телепросмотрам. Проект широко освещал телеканал «Кубань-24», он же будет вести прямую трансляцию. Конкурс привлек к себе большое внимание, и это начинание надо развивать», — сказала Минькова.

Губернатор Краснодарского края предложил сделать конкурс ежегодным и для повышения престижа и расширения аудитории проводить его в Сочи. Кроме того, по его мнению, можно приглашать участников из других регионов и расширить номинации. Заняться этой работой Кондратьев поручил студентке колледжа КГИК Камилле Вензель, которая год назад выступила с инициативой провести конкурс «ИМЯ».

«Обращаясь к вам, я очень рассчитывала на отклик. Давно занимаюсь искусством и знаю много талантливых ребят, но у них не было возможности заявить о себе. Спасибо, что услышали и поддержали просьбу. У нас все получилось и, конечно, я с удовольствием буду заниматься развитием этого замечательного проекта», — цитирует Вензель пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», гала-концерт конкурса «ИМЯ» пройдет 1 декабря и будет транслироваться на телеканале «Кубань 24». Общий призовой фонд конкурса — 2 млн рублей.