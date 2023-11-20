Кондратьев поздравил организаторов выборов с профессиональным праздником

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 ноября направил поздравительную телеграмму председателю избирательной комиссии Краснодарского края Алексею Черненко.

В своем поздравлении глава Кубани отметил, что краевая избирательная система считается одной из лучших в стране.

«Созданная почти 30 лет назад, краевая избирательная система по праву считается одной из лучших в России, успешно развивается, отвечая на реалии времени и запросы общества. Благодаря вкладу каждого сотрудника, она становится все более удобной, открытой и прозрачной, обеспечивая важнейшее право граждан — участвовать в выборах, своим голосом влиять на будущее родного города, района, края и всей страны. Уверен, в тесном взаимодействии мы продолжим принимать все необходимые меры для качественной подготовки и проведения единого дня голосования, повышения политической культуры в обществе, формирования устойчивой гражданской позиции у подрастающего поколения и жителей региона», — сказал Кондратьев.

День избирательной системы региона отмечается 20 ноября, он приурочен к дате проведения первых региональных выборов в новейшей истории. Это были выборы депутатов ЗСК I созыва, они прошли в 1994 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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