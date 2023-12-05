Кондратьев поздравил Лагерева с назначением на должность ректора КубГТУ

Игоря Лагерева избрали новым ректором Кубанского государственного технического университета 5 декабря на конференции работников и обучающихся вуза.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил нового руководителя КубГТУ с новой должностью телеграммой.

«Пусть накопленный опыт работы поможет Вам успешно вести университет по пути инновационного развития, сохранять и приумножать его богатое наследие, лучшие традиции, совершенствовать научно-исследовательскую базу», — говорится в поздравлении главы региона.

Кондратьев пожелал Лагереву энергии и сил для успешной реализации всех планов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», последние месяцы Игорь Лагерев исполнял обязанности ректора КубГТУ. Он имеет ученую степень доктора технических наук и должность профессора.