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Кондратьев поздравил Лагерева с назначением на должность ректора КубГТУ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-lagereva-s-naznacheniem-na-dolzhnost-rektora-kubgtu?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Кондратьев поздравил Лагерева с назначением на должность ректора КубГТУ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Игоря Лагерева избрали новым ректором Кубанского государственного технического университета 5 декабря на конференции работников и обучающихся вуза.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил нового руководителя КубГТУ с новой должностью телеграммой.

«Пусть накопленный опыт работы поможет Вам успешно вести университет по пути инновационного развития, сохранять и приумножать его богатое наследие, лучшие традиции, совершенствовать научно-исследовательскую базу», — говорится в поздравлении главы региона.

Кондратьев пожелал Лагереву энергии и сил для успешной реализации всех планов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», последние месяцы Игорь Лагерев исполнял обязанности ректора КубГТУ. Он имеет ученую степень доктора технических наук и должность профессора.

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