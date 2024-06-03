Кондратьев поздравил Курганинский район с вековым юбилеем

Этот муниципалитет в числе ведущих сельскохозяйственных территорий Кубани. В районе успешно развивается агропромышленный комплекс. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 3 июня.

«Вместе с тем строятся социальные объекты, благоустраиваются территории, развивается система жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря активности, неравнодушию, идеям местных жителей качество жизни в районе становится лучше», — отметил глава края.

По словам губернатора, в Курганинском районе проживают более 100 тыс. людей, среди населения представлены 20 национальностей. Помимо этого, в районе одно городское и девять сельских поселений, а также 32 населенных пункта. В муниципалитете восемь крупных и средних сельхозпредприятий, 398 КФХ, порядка 14 тыс. бизнесменов и самозанятых, рассказал глава Кубани.

«Поздравляю жителей Курганинского района с праздником и желаю успехов, процветания и новых достижений!» — написал Кондратьев в Telegram.

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