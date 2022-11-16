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Кондратьев поздравил кубанских спортсменов с днем самбо

Спорт
16.11.2022 08:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-kubanskih-sportsmenov-s-dnem-sambo
Кондратьев поздравил кубанских спортсменов с днем самбо
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всероссийский день самбо отмечают 16 ноября. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил с праздником, всех, кто занимается этим видом спорта.

«У нас в регионе это один из самых популярных видов борьбы. В секциях по всему краю занимаются почти 7,5 тыс. человек. А уроки самбо в школах посещают более 400 тыс. наших мальчишек и девчонок», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что на Кубани создают инфраструктуру для всех, кто хочет заниматься спортом. Строят малобюджетные комплексы и современные Центры единоборств. В Краснодаре на территории «Города спорта» возводят большой трехэтажный Дворец «Самбо».

Кондратьев подчеркнул, что кубанские спортсмены стабильно показывают высокие результаты на российских и международных соревнованиях. В 2022 году в сборную России по самбо включили 46 кубанских спортсменов.

С 2018 года на Кубани реализуют всероссийский проект «Самбо в школу». Его реализуют в 754 образовательных организациях. По развитию этого вида спорта в регионах Краснодарский край находится в лидерах.

В честь всероссийского дня самбо в муниципалитетах пройдут турниры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре прошел финал «Школьной лиги самбо».

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