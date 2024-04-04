Кондратьев поздравил кубанских самбистов с успешным выступлением на Кубке мира

Кубок мира по самбо прошел в Ереване. В сборную России вошли 42 спортсмена, из них 4 — из Краснодарского края, рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев в соцсетях.

«Поздравляю кубанских спортсменов и тренеров с успешным выступлением на Кубке мира по самбо. Харун Тлишев, Владимир Мнацканян, Давид Оганисян вернулись с победой из Еревана, где проходили соревнования. Эдуард Мурадян стал обладателем бронзовой медали. Наши ребята вновь доказали свое мастерство и подтвердили высокий уровень региональной школы самбо», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

От стран-участниц в каждой весовой категории принимали участие по два спортсмена. Соревнования проводили в 7 весовых категориях среди мужчин и женщин в спортивном самбо, а также в 7 среди мужчин по боевому самбо.

Краснодарский край один из первых регионов, подключившихся к проекту «Самбо в школу» в 2010 году. Сейчас в нем участвую 795 школ, в которых почти 500 тыс. учеников занимаются самбо.

В 2019 году на Кубани создали единую краевую систему самбо. Основа системы — центры единоборств во всех муниципалитетах. Уже построили 26 комплексов, еще 18 находятся в стадии строительства.

В марте в Краснодаре открыли уникальный для юга России спортивный объект — «Дворец самбо»: это трехэтажный комплекс для тренировок и соревнований, который построили в кластере «Город спорта» на улице Конгрессной, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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