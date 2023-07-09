Кондратьев поздравил кубанских пожарных с профессиональным праздником

День пожарной охраны Краснодарского края отмечают 9 июля. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обратился к пожарным региона в соцсетях.

«Поздравляю кубанских пожарных с профессиональным праздником! Ваш вклад в обеспечение безопасности всех жителей и гостей края огромен. Искренне благодарю каждого за вашу трудную и опасную работу», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что все серьезные пожары в крае были потушены максимально оперативно. Кубанские пожарные регулярно демонстрируют свое высокое профессиональное мастерство на деле.

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