Кондратьев поздравил кубанских дзюдоистов с успешным выступлением в Японии

Один из самых престижных турниров Большого шлема провели в Японии. В нем приняли участие кубанские спортсмены. Валерий Ендовицкий завоевал золотую медаль, а Тимур Арбузов — бронзу.

В турнире приняли участие около 400 атлетов из более чем 50 стран. Кубанских дзюдоистов поздравил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Поздравляю кубанских дзюдоистов с достойным выступлением на международном турнире Большого шлема в Токио, — обратился глава региона. — Спасибо ребятам и их тренерам за такие яркие эмоции и очередной повод для гордости. Вы достойный пример для всей молодежи, увлекающейся различными видами единоборств, которые так популярны в нашем крае. Желаю Валерию и Тимуру, а также всей сборной России дальнейших успехов и новых побед».

Сборная России участвовала в турнире под государственным флагом. Команду представили более 30 спортсменов, в их числе и двое кубанских дзюдоистов. Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы Валерий Ендовицкий выступал в весовой категории свыше 100 кг. В финале он победил представителя Японии и завоевал золотую медаль. Действующий чемпион мира и Европы Тимур Арбузов в весовой категории до 81 кг победил японского спортсмена в борьбе за бронзу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

