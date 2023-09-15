Кондратьев поздравил коллектив Краевой клинической больницы № 2 с юбилеем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 сентября поздравил медиков с 40-летием со дня основания учреждения здравоохранения.

Глава региона отметил, что сейчас ККБ № 2 входит в число лучших медицинских учреждений Кубани. Больница уникальна по оснащению и техническим возможностям. В ККБ № 2 трудятся более 3 тыс. врачей, медсестер, санитаров, административных работников.

«Ежегодно врачи проводят более 5 миллионов диагностических обследований пациентов, 35 тысяч операций, разрабатывают и внедряют прогрессивные методики выявления и лечения заболеваний. В современном перинатальном центре появляется на свет каждый второй младенец Краснодара. Здесь помогают недоношенным детям и пациенткам с осложнениями. Спасибо всем медикам за компетентность, чуткость, внимательное отношение. Желаю новых успехов и здоровья», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Больница является клинической базой кубанского медицинского университета. В ее состав входят 4 лечебных подразделения, стационар с хирургическими и терапевтическими блоками, перинатальный центр, поликлиника СКАЛ.

В ККБ № 2 для реабилитации применяют технологии виртуальной реальности. На аппаратно-программном мультимедийном комплексе проходят реабилитацию пациенты после инсультов, травм и операций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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