Кондратьев поздравил епископа Василия с назначением главой Кубанской митрополии

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил правительственную телеграмму.

«Решением синода Русской Православной Церкви вам доверено возглавить духовно богатую территорию. Это большая ответственность, с которой вы, несомненно, справитесь. За время служения в нашем крае вы зарекомендовали себя как мудрый наставник. Люди уважают вас и ценят за добрые советы и теплые слова приободрения. Без своего внимания вы не оставляли одиноких людей, проводили встречи со школьниками, студентами, юнармейцми и казачатами, заботились об укреплении семейных ценностей и традиций православия. Своим усердным пастырским трудом вы преобразили Армавирскую епархию», — подчеркнул губернатор.

Глава региона выразил уверенность, что епископ Армавирский и Лабинский Василий, возглавив Кубанскую митрополию, приложит все усилия для ее дальнейшего процветания. Он добавил, что труд епископа на высоком посту послужит на благо всей Кубани.

Епископа Василия избрали на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви. Он стал главой Екатеринодарской епархии и Кубанской митрополии. При этом он временно продолжит управлять Армавирской епархией, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главой Кубанской митрополии станет епископ Армавирский и Лабинский Василий.