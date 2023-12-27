Главой Кубанской митрополии станет епископ Армавирский и Лабинский Василий

Об этом стало известно 27 декабря после заседания Священного Синода.

О кадровых перестановках рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Решение приняли на заседании Священного Синода РПЦ под председательством Патриарха Кирилла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в Москве.

Священный Синод назначил Преосвященным Екатеринодарским и Кубанским, главой Кубанской митрополии епископа Армавирского и Лабинского Василия, сообщает пресс-служба РПЦ.

Епископ Армавирский и Лабинский (Аркадий Кулаков) родился 18 октября 1971 года в Томске. В 1994 году в Томском медицинском университете получил диплом по специальности «Лечебное дело». Через два года окончил клиническую ординатуру при Сибирском государственном университете по специальности «Терапия».

В феврале 1997 года принят в число братии Михаило-Архангельского мужского монастыря в селе Козиха Новосибирской области. В 1998-2000 годах обучался на заочном отделении Томской духовной семинарии. В 2002-2004 годах обучался в Московской духовной академии. Получил диплом со степенью кандидата богословия. В марте 2005 года направлен во Владивостокскую епархию для организации монашеской жизни в Свято-Троицком Николаевском мужском монастыре.

В апреле 2006 года возведен в сан игумена, 16 июля 2019 года — в сан архимандрита. Решением Священного Синода от 25 августа 2020 года назначен Преосвященным Армавирским и Лабинским.

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