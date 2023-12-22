Кондратьев поздравил энергетиков Кубани с профессиональным праздником

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что энергетический комплекс региона — это свыше 11 тыс. км линий электропередач, 350 трансформаторных подстанций, а также около 3 тыс. котельных и более 3 тыс. км теплосетей.

По словам главы региона, с начала года вместе с крупнейшими электросетевыми компаниями на Кубани реализовали инвестпроекты практически на 16,5 млрд рублей.

«Ввели в эксплуатацию новые подстанции и модернизировали существующие. Построили и реконструировали более 800 км линий электропередач. Большинство из них — в Краснодаре и на Черноморском побережье», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, с привлечением финансирования по программам построили и обновили 50 объектов теплоснабжения в Белореченском, Северском, Выселковском, Староминском, Кущевском и других районах региона.

Как отметил глава региона, эта большая работа была бы невозможна без ежедневного профессионального труда специалистов.

«От лица всех жителей Кубани благодарю, и поздравляю с профессиональным праздником — Днем энергетика!» — написал Кондратьев в Telegram.

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