Энергетики отремонтировали шесть питающих центров в Краснодарском крае

Специалисты «Россети» в ноябре завершили замену опорно-стержневой изоляции на подстанциях 220 кВ в Краснодарском крае.

Во время ремонта установили 166 изоляторов российского производства на подстанциях «Афипской», «Восточной», «Кирилловской», «Крыловской», «Крымской» и «Шепси».

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслава Шапошника, благодаря замене оборудования повысили надежность электроснабжения более 5,5 млн жителей Кубани, а также промышленных предприятий и черноморских курортов.

Новые изоляторы обладают повышенной механической прочностью и устойчивы к переменам погоды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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