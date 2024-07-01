Кондратьев поздравил двух ветеранов Великой Отечественной войны с днем рождения

Марии Симченко из Калининского района исполнилось 103 года, а Людмиле Максименко из Новороссийска ― 100 лет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что Мария Симченко ― коренная жительница Кубани. До войны она окончила медицинские курсы, работала по специальности. В 1941 году 20-летнюю девушку призвали. Она служила в госпитале, вывозила раненых солдат с передовой. Прошла дорогами Кавказа от Пятигорска до Чечни.

«Награждена Орденом Отечественной войны, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и Жукова. После войны работала акушером в родном селе», ― сообщил губернатор.

Людмила Максименко попала на фронт сразу после окончания школы в 1942 году. Она стала радиотелеграфисткой после курсов радистов. Занималась перехватыванием вражеских сигналов и передачей их союзникам. Служила в составе 4-го Украинского фронта. Победу встретила в Венгрии. За заслуги Максименко наградили Орденом Отечественной войны, медалями Жукова и «За оборону Кавказа». После войны получила образование и работала врачом-терапевтом.

«Поздравляю Марию Сергеевну и Людмилу Александровну с днем рождения и желаю им крепкого здоровья!» ― написал Кондратьев в Telegram.

Читайте также: Кондратьев поздравил со 100-летием ветерана Александру Глейкину из Краснодара.