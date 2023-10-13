Кондратьев поздравил дорожников Кубани с профессиональным праздником

День работника дорожного хозяйства в России традиционно отмечают в третье воскресенье октября.

Накануне праздника в краснодарской филармонии прошло мероприятие, в котором приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко, а также ветераны и лучшие работники отрасли.

Глава региона отметил, что дороги являются важнейшим показателем успешности Краснодарского края. Он подчеркнул, что дорожная сеть на Кубани одна из лучших и протяженных в России — 43 тыс. км.

«Все, кто приезжает в край на автомобилях, отмечают высокое качество трасс. Это заслуга дорожников. Благодаря вам магистрали и улицы находятся в надлежащем состоянии», — сказал Кондратьев.

Губернатор добавил, что власти региона вкладывают значительную сумму в дорожную отрасль. В этом году около 58 млрд рублей.

Кондратьев отдельно поблагодарил дорожников за успешную реализацию проектов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». За последние пять лет в крае обновили 840 участков дорог общей протяженность 1,2 тыс. км. В текущем году дорожные работы завершили с опережением в Сочи, Краснодаре и Новороссийске, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.