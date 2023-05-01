Кондратьев поздравил болельщиков «Локомотива-Кубань» с выходом в финал Единой лиги ВТБ
Спорт
01.05.2023 18:26
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил клуб и фанатов ПБК «Локомотив-Кубань» с волевой победой в полуфинальной серии.
«Локомотив- Кубань» обыграл самый титулованный российский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 103:100 в седьмом матче полуфинальный серии Единой лиги ВТБ. Поздравляю игроков и болельщиков с выходом нашей команды в финал впервые с 2013 года», — написал Вениамин Кондратьев в социальных сетях.
Единую лигу ВТБ проводят с сезона — 2009/10. ЦСКА является 10-кратным победителем турнира, в финал команда не вышла впервые, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», встреча прошла 1 мая в Москве. Самым результативным игроком у «Локо» стал нападающий Окаро Уайт, набравший 21 очко. Финальную серию «Локомотив-Кубань» начнет 6 мая с победителем пары УНИКС — «Зенит».