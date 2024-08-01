Кондратьев поздравил артистку Веронику Журавлеву-Пономаренко с юбилеем

Генеральный директор и художественный руководитель Краснодарской филармонии, народный артист России, герой труда Кубани Вероника Журавлева-Пономаренко 1 августа отмечает 70-летний юбилей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что Журавлева-Пономаренко более 50 лет жизни посвятила творчеству. По его словам, артистку знают и любят в городах и станицах Кубани, а также во многих уголках не только России, но и зарубежья.

Со своей программой Журавлева-Пономаренко выступала и в сельских Домах культуры, и на лучших концертных площадках России. Глава края подчеркнул, что артистка всегда трепетно относится к своему зрителю.

«От всей души поздравляю уважаемую артистку с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и увлеченности своим делом!» ― написал Кондратьев в Telegram.

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