Кондратьев посоветовал главе поселка Ильского сменить работу

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 24 января посетил Северский район и провел совещание по вопросу соблюдения земельного и градостроительного законодательства в муниципалитете.

«Северский район расположен рядом с Краснодаром, поэтому его территория популярна у застройщиков, но муниципалитет всегда был аграрным и должен оставаться таковым. С 2011 года 180 га земли сельхозназначения включили в границы Ильского поселения для последующей застройки», — заявил глава региона.

По его словам, такое решение — преступно, и ответственность лежит на главе поселения и руководителе муниципалитета.

«Вы не видите эти мошеннические схемы? Если каждое поселение начнет менять статус стольких территорий, то мы потеряем основной ресурс — нашу землю. Мы обратимся в правоохранительные органы — необходимо дать правовую оценку действиям ответственных лиц по всем обозначенным объектам, чтобы остановить их застройку», — добавил губернатор.

Для остановки произвольного освоения территорий внесли изменения в правила землепользования и застройки, доложил вице-губернатор Роман Лузинов. Земли планируют исключить из границ населенных пунктов поселений Северского района, чтобы сохранить территории сельхозназначения.

«Сегодня после объезда поселка Ильского лично убедился в том, что происходит буквальный распил территории. Участки под коммунальную инфраструктуру без торгов получают организации, которые не имеют никакого отношения к ЖКХ. Земли сельхозназначения уходят под ИЖС. И это в крае, являющимся гарантом продовольственной безопасности. Мы должны кормить страну, обеспечивать людей продуктами, наращивать объемы сельхозпродукции. Ни одна сотка плодородной кубанской земли не должна быть потеряна. Подобному земельному переделу нет и не может быть объяснения. Сегодня я ставлю точку в такой «работе», а прокуратуру края прошу дать правовую оценку действиям чиновников на местах», — сказал Вениамин Кондратьев.

Администрация поселения без торгов предоставила в аренду почти 7 га земли для коммунального обслуживания одной из компаний без торгов. После право аренды передали физлицу. В 2022 году администрация передала участок в собственность для индивидуального жилищного строительства. Глава региона заявил, что это вопиющий случай и такой подход недопустим.

«Возвратили в муниципальную собственность более 20 га земли. Приостановили незаконные выкупы участков под соцблоками. В судах района 30 заявлений находятся сейчас. В части выделения земель под коммунальное хозяйство — в Афипском поселении предоставили под объект скважину 8 га. Рядом объекты ИЖС. Предполагаем, что в дальнейшем может быть вывод под ИЖС. Для эксплуатации скважины нужен лишь 1 га земли. Приняли меры, направили иск в прокуратуру края. Инициатива поддержана. Надеемся, что иски будут в суде», — сказал прокурор Северского района Евгений Ширяев.

Глава региона также поручил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Вячеславу Шапошнику помочь району решить проблемы с износом сетей, из-за которого летом были частые отключения воды.

В ходе совещания Вениамин Кондратьев порекомендовал главе поселка Ильского сменить работу.

«Рекомендую главе Северского района отправить руководителя администрации Ильского городского поселения на другую работу. Такой глава поселения при таком подходе точно не нужен жителям. Моя точка зрения», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что ответственность за развитие территории всегда лежит на главах поселений и на руководителе муниципалитета. Глава района должен не допускать самоуправства и полностью владеть ситуацией, а при необходимости обращаться за помочью и действовать бескомпромиссно.

«Северский район востребованный и перспективный. У него должны быть возможности для роста. Однако из-за нерадивости властей на местах, их попустительства в принципиальных вопросах, касающихся застройки, распределения участков страдают жители. Мы не можем найти землю под строительство школ, детсадов, больниц, под расширение сельхозугодий, а в это время участки распиливают. Считаю, это преступление в рамках сегодняшних вызовов», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ходе объезда Северского района Вениамин Кондратьев заявил, что никто не может застраивать пустые участки ради коммерческой выгоды.