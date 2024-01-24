Кондратьев: никто не может застраивать пустые участки ради коммерческой выгоды

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 24 января посетил Северский район.

От жителей поселка Ильского приходили обращения, связанные с земельными вопросами. В связи с этим глава региона лично посетил населенный пункт.

Первым пунктом объезда стал земельный участок на улице Первомайской. Он предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. Землю предоставили в аренду жителю с инвалидностью, однако тот переуступил территорию, в результате чего участок разделили на 6 отдельных и планируют построить там магазины.

«Понимаю недовольства местных жителей и полностью разделяю их позицию. Избегая законных торгов, участок вблизи дороги передали третьим лицам и перевели категорию, чтобы в итоге отдать его под коммерцию. Нужно было решать эту проблему незамедлительно, а не ждать, когда приедет губернатор. Сегодня мы обновляем необходимую градостроительную документацию, чтобы сохранить архитектурный облик наших городов и станиц, гармонично вписывая в них современные комфортные решения. На участке под личное подсобное хозяйство никак не может находиться магазин», — сказал Кондратьев.

Принятые ранее решения для возвращения участка в первоначальный вид обжалует администрация района вместе с прокуратурой, заявил замглавы региона Роман Лузинов.

«Никто не имеет права бездумно застраивать свободные участки, руководствуясь коммерческой выгодой. Вопрос этот в крае мы должны закрыть раз и навсегда. Обязательно обратимся в прокуратуру за правовой оценкой работы местных чиновников, которые выдавали разрешения на строительство», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Еще один спорный земельный участок площадью 6,8 га изначально предназначался для строительства коммунальных объектов. Однако позже земли передали коммерческой организации и разделили на 61 участок для индивидуального жилого строительства, и только 4 отвели для объектов ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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