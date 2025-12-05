Кондратьев: последствия охлаждения экономики мы почувствуем в следующем году

На «Прямой линии» 5 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об экономической ситуации в регионе по итогам года.

Глава Кубани отметил, что экономические результаты не совсем такие, как хотелось, и в целом, на федеральном уровне, можно говорить об охлаждении экономики.

«Но охлаждение экономики, как следствие, мы, конечно, я думаю, увидим в следующем году. Поэтому мы очень внимательно подошли к бюджету, очень внимательно, взвешенно», — сказал Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что из бюджета «нельзя выжимать то, что нельзя выжать» и важно сохранить бизнес.

«Мы должны, в первую очередь, сохранить бизнес. Сохранить в непростое время, потому что с вызовами и трудностями в первую очередь сталкиваются бизнес, предприятия, производство, АПК, санаторно-курортный комплекс. А еще — люди. Люди, которые приходят на работу каждый день и должны гарантированно получить зарплату. Поэтому, конечно, мы в первую очередь должны говорить о развитии экономики, о сохранении бизнеса, производств наших предприятий. Вот это сегодня приоритетно», — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что власти будут поддерживать бизнес, если он столкнется с экономической турбулентностью.

«Завтра непростое время пройдет. Но вот с каким результатом? И сегодня мы уже думаем, что мы должны пройти непростой промежуток охлаждения экономики. Пройти, а потом снова добиться очень серьезных темпов роста экономики. Вот что сегодня стратегически важно», — сказал Кондратьев.

Возвращаясь к экономической ситуации в крае, Кондратьев сообщил, что ВРП края составил 5,8 трлн рублей. Консолидированный бюджет края по итогам года составил 595 млрд рублей.

«В прошлом году он был 590 млрд рублей, в этом году на 5 млрд рублей больше. Но это показатель текущего года. Последствия охлаждения экономики мы почувствуем в следующем году. Поэтому еще раз подчеркиваю: бюджет края на следующий год очень сбалансированный, очень аккуратный», — сказал Кондратьев

Губернатор отметил, что было принято решение не закладывать в бюджет излишние обязательства, которые есть риск не выполнить.

«Это будет хуже, чем если мы честно скажем людям, что исходим из реальной сегодняшней экономики региона. Если будет возможность, мы лучше увеличим расходы. Мы ни в коем случае не можем допустить, чтобы, завысив ожидания жителей края, мы не смогли их выполнить. Власть должна быть и честной, и открытой, и открыто говорить: да, непростой период для экономики», — сказал Кондратьев.

При этом губернатор отметил, что в январе ситуация может быть пересмотрена в сторону увеличения расхода бюджета. Также он рассказал, что в этом году были выполнены все намеченные обязательства.

«Если говорить про бюджет края, он 595 млрд рублей по итогу этого года будет. Это хороший показатель, очень хороший. Поэтому и в этом году мы все, и социальные обязательства, и все, что мы наметили, мы выполнили. И по строительству социальных объектов, и дорог, и в сфере водоснабжения, и транспорта, и промышленности, и агропромышленного комплекса», — сказал Кондратьев.

Читайте также: Кондратьев: по итогам этого года ожидаем 1 трлн 200 млрд рублей инвестиций.

Подпишись, здесь всегда интересно.