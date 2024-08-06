Кондратьев 6 августа посетит соцобъекты и предприятия Кущевского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во вторник приехал с рабочим визитом в Кущевский район.

«Сегодня с рабочей поездкой в Кущевском районе. В планах — посетить несколько соцобъектов и предприятий», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Также губернатор запланировал встречу с жителями муниципалитета, чтобы ответить на волнующие их вопросы.

В прошлом году Кущевский район, согласно оценке экспертов, вошел в число территорий с уровнем развития выше среднего и занял 22 место в регионе.

В сферах промышленного производства и строительства муниципалитет демонстрирует положительную динамику выше среднего уровня по региону.

Кроме того, почти на 40% выросла прибыль местных предприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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