Кондратьев обсудил с Патрушевым вопрос утилизации мусора на Кубани

Совещание, посвященное реализации реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами, провел 2 августа в Сочи вице-премьер России Дмитрий Патрушев.

Также в совещании участвовали министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, руководители Росприроднадзора и Российского экологического оператора, представители бизнес-сообщества.

«Кубань исторически является густонаселенным регионом. Это житница нашей страны, также здесь развиваются многие отрасли промышленного производства. Край является важным транспортным узлом. И, разумеется, это ключевой туристический регион России, который ежегодно встречает миллионы отдыхающих. Совокупно все эти составляющие приводят к формированию в Краснодарском крае значительного объема твердых коммунальных отходов. Следствия накопленных проблем в данном случае всем крайне заметны. Это свалки, которые портят облик и — что самое главное — негативно сказываются на качестве жизни людей. С 2025 года по поручению Президента начнется реализация нацпроекта «Экологическое благополучие». Одним из его направлений является формирование экономики замкнутого цикла, что характеризуется достижением ряда показателей. В частности, к 2030 году должна быть обеспечена сортировка 100% объема ежегодно образуемых ТКО и полигонное захоронение не более половины из них», – отметил Дмитрий Патрушев.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, в настоящее время территория региона поделена на пять кластеров. В каждом из них работает свой региональный оператор по вывозу мусора. Все отходы они направляют на 12 полигонов.

«Благодарен Вам, Дмитрий Николаевич, за внимание к Краснодарскому краю и участие в решении такого важного для нас вопроса. На Кубани проживает более 6 млн человек. Кроме того, на отдых ежегодно приезжают 18 млн туристов. А по итогам этого года прогнозируем уже порядка 19 миллионов. По нашим подсчетам, в год образуется более 2,5 миллионов тонн отходов. Конечно, мощностей полигонов уже не хватает. Но и земельного ресурса в крае нет, потому что регион густонаселенный, он и курортный, и аграрный. Перед нами стоят задачи по сохранению экологии. И решение мы видим только в создании комплексной системы утилизации ТКО. Хотели бы заручиться вашей поддержкой по этому вопросу», — сказал Кондратьев.

Перед совещанием Патрушев и Кондратьев с вертолета осмотрели мусорный полигон в Белореченске и посетили новый сортировочный комплекс «Водораздельный» в Сочи. Его запустили в этом году, мощность позволяет обрабатывать там 240 тыс. т отходов в год. Это позволит сократить полигонное захоронения и минимизировать уровень негативного влияния на экологию. Рассматривается возможность разместить рядом мусороперерабатывающий завод.

«Это позволит создать в Сочи полноценный кластер по обращению с отходами. Мы уйдем от проблемы 100% захоранивания мусора. Это принципиально важно для экологии курорта. В одном месте будут не только сортировка и компостирование, но и термическая утилизация образовавшихся «хвостов», то есть того, что остается уже после переработки», — сказал глава Кубани.

В настоящее время мусор из Сочи, Сириуса, Горячего Ключа, Туапсинского, Белореченского и Апшеронского районов отвозят на белореченский полигон. Он является самым крупным в крае. Предприятие специализируется на сборе, транспортировке, обработке и размещению ТКО. После сортировки на вторичное использование отправляются пластик, металл, бумага и стекло.

В этом году начали реконструкцию полигона со строительством дополнительной карты площадью 4 га и локальных очистных сооружений для обезвреживания фильтрата. Помимо этого проект реконструкции предусматривает систему дегазации.

По поручению Патрушева Кубань должна активно интегрироваться в мероприятия нового нацпроекта и в перспективе ближайших лет ввести дополнительные мощности по обработке, утилизации и захоронению ТКО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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