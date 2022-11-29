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Кондратьев посетил выставку Союза казачьей молодежи Кубани

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-posetil-vystavku-soyuza-kazachej-molodezhi-kubani
Кондратьев посетил выставку Союза казачьей молодежи Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в юбилейном съезде Союза казачьей молодежи Кубани, который прошел в театре драмы имени Горького в Краснодаре.

В мероприятии приняли участие около 1 тыс. человек — атаманы казачьих школ и корпусов, кадеты. В фойе театра работали мультимедийные площадки. Вениамин Кондратьев отметил, что молодежи интересны передовые технологии и участие в процессе их разработки.

«Мы должны поддержать это стремление, которое по итогу будет способствовать развитию всего региона. С помощью мультимедийных продуктов гораздо проще и интереснее изучать культуру и обычаи родного края. Необходимо активнее использовать возможности виртуального мира в воспитании и образовании детей, чтобы передавать и сохранять историю из поколения в поколение», — сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев осмотрел мобильный мультимедийный музей истории казачества, выставку «Народное достояние Кубани» парка «Россия — моя история», экспозицию оружия военно-исторического клуба «Наследники победы».

На Кубани работают 49 детских садов, где изучают традиции, культуру и быт казачества, а также 76 казачьих школ и более 5 тыс. классов и 7 кадетских корпусов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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