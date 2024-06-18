Кондратьев посетил ведущее сельхозпредприятие в Павловском районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проводит рабочий день в Павловском районе.

По словам главы региона, аграрии обеспечены всем необходимым, чтобы собрать достойный урожай.

«Регион обеспечивает продовольственную безопасность всей страны. Будем надеяться, что погода позволит завершить полевые работы в срок», ― подчеркнул губернатор.

Замгубернатора Андрей Коробка отметил, что все хозяйства муниципалитета уже приступили к уборке. Так, предстоит убрать свыше 77 тыс. га полей.

«Уже намолотили 26,4 тыс. т зерна нового урожая. Среднерайонная урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет более 72 ц с 1 га», ― рассказал Коробка.

По словам руководителя хозяйства Геннадия Ткача, на предприятии используют сорта кубанской селекции.

«Закончили уборку озимого ячменя, собрали 4,6 тыс. т с урожайностью 85 ц с 1 га. Сейчас начали убирать пшеницу, в планах собрать порядка 28 тыс. т», ― цитирует Ткача пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев посетил Павловский район с рабочим визитом. Он оценит первые результаты уборочной кампании, а также планирует осмотреть промпредприятия и соцобъекты, обсудить с жителями волнующие вопросы.