Кондратьев посетил торжественную линейку в школе № 1 станицы Динской

В школе № 1 последний звонок 25 мая прозвенел для Александра — сына Вениамина Кондратьева. Губернатор Краснодарского края посетил торжественную линейку вместе с супругой.

После окончания линейки Кондратьев вместе с супругой посетил последний урок своего сына. Школу №1 в станице Динской окончил и сам Кондратьев. Сейчас в ней учится его дочь.

Глава Кубани пообщался с выпускниками и пожелал им успехов во взрослой жизни.

«Сегодня вы идете во взрослую жизнь, где будете принимать свои первые взрослые, самостоятельные решения. Это большая ответственность. Педагоги и мы, родители, волнуемся и в то же время верим в вас. Мы знаем — вы достойны успеха. В жизни у успеха много слагаемых. Я вам желаю не упустить ни одной возможности, чтобы подняться на гребень волны, кем бы вы не были, какую бы профессию не выбрали. Никому не отдавайте свою высоту, не предавайте мечту и не отказывайтесь от нее, как бы трудна не оказалась дорога к ней. Тогда станете теми, кем будем гордиться мы, весь край и страна. В добрый час, ребята», — сказал Кондратьев.

В Краснодарском крае торжественные линейки пройдут в более 1,2 тыс. школ. Последний звонок прозвенит для 77 тыс. девятиклассников и 23,5 тыс. одиннадцатиклассников. Школьники, показавшие лучшие результаты в учебе, спорте, творчестве, исследовательской деятельности и общественной жизни, наградят почетными грамотами и похвальными листами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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