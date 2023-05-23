Кондратьев посетил последний звонок в школе Кореновского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 мая поздравил выпускников школы № 5 станицы Платнировской.

Последний звонок в школе № 5 станицы Платнировской прозвучал для 25 выпускников 11-х классов. Глава региона сказал, что сегодня у выпускников начинается взрослая жизнь.

«Давайте скажем спасибо учителями, которые вложили в вас всю свою душу и знания. Особые слова благодарности и родителям. Молодежь региона — талантливая и одаренная, способная развивать Краснодарский край и Россию. Ваша энергия и свежий взгляд на мир сегодня востребованы как никогда. Не предайте мечту. Да, будет не просто, но вы должны продолжать уверенно двигаться к цели, чтобы стать гордостью станицы, района, края и страны. Верьте в себя, и все обязательно получится. В добрый путь», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что подготовка в школах края находится на очень высоком уровне и пожелал выпускникам удачи на экзаменах. После торжественной линейки Вениамин Кондратьев пообщался с выпускниками в актовом зале. Губернатор отметил, что перед каждым выпускником сейчас стоит непростой выбор своей специальности. Также Вениамин Кондратьев отметил, что вузы Кубани — одни из лучших в России и выразил надежду на то, что выпускники останутся учиться и работать в регионе.

В этом году последний звонок прозвенел для 93 тыс. выпускников Краснодарского края — более 23 тыс. одиннадцатиклассников и 70 тыс. девятиклассников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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