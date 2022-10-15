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Кондратьев посетил Отрадненский район и пообщался с жителями страницы Передовой

Общество
15.10.2022 18:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-posetil-otradnenskij-rajon-i-poobshhalsya-s-zhitelyami-stranitsy-peredovoj
Кондратьев посетил Отрадненский район и пообщался с жителями страницы Передовой
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Глава региона приезжал сюда месяц назад. Губернатор вернулся 15 октября чтобы проверить исполнение поручений.

«В прошлый раз я выслушал всех участников встречи и пообещал разобраться по каждой конкретной проблеме. Мне важен результат. Коллеги из профильных ведомств отработали 38 вопросов. Каждый в своей сфере. Часть из них должны были решить муниципальные власти», – сказал Вениамин Кондратьев местным жителям.

Во время общения о решении проблем рассказал глава контрольного управления края Максим Туровец. Большинство вопросов касалось сферы ЖКХ и земельных отношений, сельского хозяйства. Например, в сентябре аграрии обращались с просьбой организовать общественные пастбища. Вице-губернатор края Андрей Коробка сообщил, что свободные земли под эти цели есть. Сейчас совместно с муниципалитетом прорабатывается вопрос формирования таких участков.

«В районе должны быть общественные пастбища, чтобы люди могли растить свой скот. Я сам из станицы и понимаю, как это важно. В Передовой есть 180 га под них. Свободные участки должны быть использованы», – добавил Кондратьев.

Также обсудили вопрос строительства пристройки на 60 мест к детскому саду в Передовой. Проект разработали, он находится в экспертизе. К строительству планируют приступить в марте 2023 года.

Жительница станицы на прошлой встрече задавала вопрос о ремонте нескольких улиц. Их грейдировали и отсыпали. Муниципалитет продолжает эту работу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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