Кондратьев посетил фестиваль ко Дню молодежи в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 июня посетил фестиваль ко Дню молодежи, который проходит в комплексе «Город спорта» в Краснодаре.

Губернатор отметил, что молодежь каждый день должна быть активной, полезной для региона и страны. По словам Вениамина Кондратьева, талантливые лидеры нужны сейча во всех отраслях — в науке, экономике, военном деле.

«Вам предстоит совершать прорывы и обеспечивать превосходство нашей Родины в сегодняшнем высокотехнологичном мире. Вкладывайте в работу ум, современное видение, ищите новые решения, будьте смелыми и созидательными. Уверен, что каждый из вас, понимая свое великое предназначение и приложив усилия, сможет сделать вклад в будущее», — сказал глава региона.

Глава региона вручил нагрудные знаки Министерства просвещения РФ «Молодость и профессионализм» лидерам молодежного движения Кубани. Награды получили восемь специалистов муниципальных молодежных подразделений и организаций края.

«Желаю быть убежденными в том, что вы делаете, вести за собой единомышленников. На первый план сейчас выходят содержание, смыслы. А вы — молодые, одаренные, сильные, как наши страна и народ. А значит все у нас получится», — добавил губернатор.

Вениамин Кондратьев осмотрел интерактивные площадки и выставку достижений и пообщался с молодежью. Праздник объединил несколько тематических пространств — патриотическое, добровольческое, творческое, спортивное, инновационное, семейное. Здесь проходят мастер-классы, соревнования, бизнес-игры, викторины, творческие встречи. Завершится День молодежи праздничным концертом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», День молодежи в России традиционно отмечают 27 июня с 1993 года по распоряжению первого президента России Бориса Ельцина. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем молодежи. Он поблагодарил кубанскую молодежь за активную гражданскую позицию, любовь к родной земле и вовлеченность в жизнь края.