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Кондратьев посетил фермерское хозяйство в Красноармейском районе

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-posetil-fermerskoe-hozyajstvo-v-krasnoarmejskom-rajone
Кондратьев посетил фермерское хозяйство в Красноармейском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил КФХ Романа Ковалева в хуторе Трудобеликовский, которое специализируется на растениеводстве, выращивании зерновых и плодовых культур.

В этом году в крестьянско-фермерском хозяйстве собрали рекордные 8,2 тыс. т тонн пшеницы с урожайностью 80 центнеров с гектара. Глава региона отметил, что такие хозяйства становятся примером для других.

«Кроме пшеницы здесь выращивают рис, сою, фрукты, разводят птицу и рыбу. Это и есть диверсифицированный подход, который обеспечивает стабильное развитие. Наша задача объединять подобные КФХ в кооперативы, развивать переработку, чтобы перейти от сбыта сырья к реализации готовой продукции. Это приведет к организации замкнутого цикла производства, росту добавленной стоимости, сокращению издержек и повышению конкурентоспособности фермерских товаров», — сказал Кондратьев.

Вице-губернатор Андрей Коробка добавил, фермерство в районе развивается быстрыми темпами, в том числе за счет господдержки. В прошлом году личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства Красноармейского района получили более 7 млн рублей субсидий на развитие производства. С 1 сентября из краевого бюджета уже выплачено 5,4 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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