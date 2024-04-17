Кондратьев посетил Ейский казачий кадетский корпус

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 17 апреля пообщался с кадетами Ейского казачьего корпуса, а также осмотрел учебные кабинеты, спортзал и столовую.

Глава региона отметил, что в кадетском корпусе воспитывают настоящих патриотов. Для этого в учебном заведении есть все условия — современное оборудование, разностороннее дополнительное образование, казаки-наставники и вдумчивые педагоги.

«Это помогает кадетам состояться, стать высокодуховными личностями. А патриотизм — это ощущение своей страны, причастность к великой истории, литературе, искусству. Безусловно, важна физическая подготовка, но только сила не дает результата, необходима и сила духа. Это то самое действенное оружие нашего народа, которое всегда помогало побеждать», — отметил губернатор.

Вениамин Кондратьев посетил занятие по ОБЖ и тренировку по самбо. Глава региона подчеркнул, что эти навыки обязательно пригодятся в жизни.

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Николай Долуда рассказал о том, что Ейский казачий кадетский корпус отличает качественная подготовка кадет. Сейчас 80 выпускников корпуса служат в зоне СВО. Более половины награждены медалями, шестеро — орденами Мужества.

Ейский казачий кадетский корпус открыли в 2011 году по инициативе администрации края и атамана Кубанского казачьего войска. Это один из семи казачьих корпусов региона. Здесь обучается 220 кадет.

Кроме общеобразовательной программы кадеты обучаются основам джигитовки и верховой езды, казачьих единоборств и рукопашному бою. Воспитанников обучают с соблюдением казачьих традиций. С 16 лет кадеты направляют прошения о вступлении в казачьи общества, к 18 годам — становятся полноправными членами. Из корпуса выпустили 347 казаков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в Ейский район 17 апреля поручил привести местные пляжи в надлежащее состояние.