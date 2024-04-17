Кондратьев: к началу курортного сезона нужно навести порядок на Ейской косе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в Ейский район 17 апреля поручил привести местные пляжи в надлежащее состояние.

Так, глава Кубани посетил несколько пляжных территорий, в том числе Ейскую косу. Здесь, по его словам, киоски с сувенирами портят облик курорта.

«Ейская коса — одно из мест притяжения туристов, но сегодня она не имеет курортного вида. Торговые точки закрывают вид на море, располагаются на землях, предназначенных под благоустройство. Так туристов привлечь не получится», — отметил Кондратьев.

Губернатор поручил, чтобы к 1 мая — началу курортного сезона — местные власти решили этот вопрос и привели в порядок территории Ейской косы. Он добавил, что необходим системный подход к организации зон отдыха.

«В течение месяца подготовьте дорожную карту, которая позволит нам превратить Ейскую косу в территорию, достойную курорта», — заключил глава Кубани.

Всего на территории Ейской косы отдыхающим доступно 6 пляжей и 18 средств размещения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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