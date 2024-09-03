Кондратьев посетил Академию маркетинга и социально-информационных технологий

Об этом губернатор Краснодарского края рассказал 3 сентября в своем Telegram-канале.

«Здесь есть свой герой, выпускник Академии Андрей Туркин, который погиб при освобождении школы в Беслане в 2004 году. Он собой прикрыл заложников, когда террористы бросили гранату. В память о подвиге нашего земляка возложил цветы», — написал глава региона.

Вениамин Кондратьев добавил, что он был лично знаком с погибшим Андреем Туркиным — они с ним жили в одной станице и учились в одной школе.

«Он всегда был отзывчивым и готовым прийти на помощь. Сегодня педагоги с особой гордостью вспоминают своего студента, посмертно удостоенного звания Героя России», — добавил губернатор.

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