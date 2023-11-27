Кондратьев поручил за 3 дня откачать воду и обследовать все подтопленные дома

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 ноября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поручил оперативно ликвидировать последствия непогоды в регионе.

«Необходимо в течение трех дней завершить просушку и обследование пострадавших домов, чтобы люди могли получить компенсации и как можно быстрее вернулись к привычной жизни. Прошу глав взять это на личный контроль», — сказал глава региона.

В Славянском районе подтоплено 74 придомовые территории, в 68 домов зашла вода. Работают 19 оценочных комиссий.

В Горячем Ключе за сутки выпала месячная норма осадков. Были подтоплены 127 придомовых территорий, в 105 домов заходила вода. В ликвидации последствий стихии в муниципалитете участвовали 209 человек и 49 единиц техники, работают оценочные комиссии.

Сейчас в Славянском районе и Горячем Ключе завершат обход территорий до конца суток.

В Ейском районе нагонной волной подтопило улицы города. В станице Должанской и поселке Ясенская Переправа в пункты временного размещения эвакуировали более 50 человек. Пик непогоды пришелся на минувшую ночь. В Ейске подтоплены 79 придомовых территорий, в станице Должанской — 134 территории и 12 домов, в поселке Ясинская Переправа — 7 придомовых территорий и 3 дома. Транспортное сообщение не нарушено.

В Новороссийске шторм повредил пляжи, восстановить их планируют в ближайшее время. В селе Широкая Балка продолжаются работы по расчистке дороги, есть альтернативный проезд, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 ноября в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС главы районов доложили губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву о работах на местах. В пострадавших муниципалитетах Славянске-на-Кубани, Горячем Ключе, Сочи, Анапе и других работают насосы, коммунальные и спасательные службы, комиссии по оценке ущерба. Кондратьев поручил в кратчайшие сроки восстановить электроэнергию и откачать воду из дворов и домов людей, чтобы они поскорее получили положенные компенсации и вернулись к обычной жизни.