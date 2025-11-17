Кондратьев поручил выполнить все работы по нацпроектам до 1 декабря

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел совещание по реализации национальных проектов в крае. Эта встреча — возможность отследить ход работ, чтобы достигнуть всех плановых показателей.





Середина ноября — самое время, чтобы проанализировать ход выполнения программ и удостовериться, что объекты успеют закончить в срок. До конца года осталось полтора месяца, за это время нужно завершить запланированные на 2025 год работы и обеспечить полное кассовое освоение.

«На нас всех персональная ответственность за реализацию нацпроектов, позволяющих развивать качество жизни жителей Кубани. Объем финансирования нацпроектов в этом году достиг 59,9 млрд рублей, из них федеральных 26,8 млрд рублей, а краевых — 32,7 млрд. Это в совокупности очень серьезный успех по реализации нацпроектов», — подчеркивает губернатор.

Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на четком соблюдении сроков. Для федеральных коллег это один из показателей эффективности региона и ответственного подхода к работе. Нацпроекты направлены на улучшение качества жизни людей — это строительство школ, детских садов, поликлиник, парков и скверов, социальные выплаты, модернизация коммунальной инфраструктуры и не только.

На совещании обсудили и реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Парки, скверы, которые благоустроены за последние пять лет, являются украшениями наших муниципальных образований, городов, станиц, поселков. За это время привели в порядок 1,4 тыс. зеленых зон. Это меняет полностью облик городов и станиц», — отмечает Кондратьев.

Нацпроекты — это инструмент развития региона, который хорошо себя зарекомендовал. Вениамин Кондратьев призвал коллег вести четкий контроль за каждым этапом реализации проектов — на всех уровнях власти. С теми, кто халатно относится к своим обязанностям, успех края не выйдет, уверен губернатор.

«Мы не можем себе позволить не освоить эти средства. Поэтому призываю коллег вести ежедневную работу над контролем за реализацией нацпроектов», — рассказывает глава края.

«Еженедельно мы проводим штабы, вырабатываются решения для того, чтобы избежать критичных ситуаций. Большую часть рисков мы сняли в этом году благодаря своевременно принятым управленческим решениям», — сообщает директор департамента организации проектной деятельности администрации Краснодарского края Светлана Герих.

Также обсудили обязанности подрядчиков. Выбор организации начинается еще на этапе конкурсного отбора. Уже тогда нужно пристально смотреть портфолио кандидатов и оценивать их потенциал. Губернатор отметил, что исполнители не должны затягивать строительство, а доверять возведение соцобъектов следует только честным подрядчикам. Для тех, кто неспособен выполнить работу качественно и вовремя, дорога к другим проектам будет закрыта, это принципиальная позиция руководителя края.

«Если мы видим отсутствие результата у подрядчика, надо заносить его в черный список и ставить на этом точку», — подчеркивает глава Кубани.

Работа на результат, а не действие ради действия — такой подход к реализации нацпроектов должен быть у каждого ответственного лица, отметил губернатор.

«Ответственность за отсутствие результата должна быть не только у подрядчика, но и у должностных лиц. Если уже взялись за то или иное направление, то доводите его до логического завершения», — говорит Кондратьев.

Совещания по нацпроектам Вениамин Кондратьев собирает регулярно. Вице-губернаторы, министры, главы муниципалитетов, руководители департаментов — в решении насущных вопросов участвуют все, от кого зависит качественная реализация национальных проектов. Слаженная работа дает прогулочные зоны, современные школы, детские сады, поликлиники и комфорт жизни для каждого кубанца.

