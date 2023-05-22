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Кондратьев поручил увеличить субсидии для фермеров за реализованное молоко

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-poruchil-uvelichit-subsidii-dlya-fermerov-za-realizovannoe-moloko
Кондратьев поручил увеличить субсидии для фермеров за реализованное молоко
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил об этом 22 мая на совещании по молочной отрасли.

В России в последние месяцы снизились закупочные цены на сырое молоко. Небольшим хозяйствам становится невыгодно держать коров. Многие фермеры жалуются на убытки. Вениамин Кондратьев сообщил о том, что для сохранения показателей отрасли на Кубани последовательно поддерживают фермеров.

«Как и в прошлом, в этом году мы предусмотрели в бюджете более 1 млрд рублей производителям молока. Но особенно в этом нуждаются небольшие фермерские и личные подсобные хозяйства. И мы обязательно будем им помогать. В этом году необходимо увеличить ставку субсидии для КФХ и ЛПХ за 1 кг реализованного молока — до 4 рублей», — сказал губернатор.

Андрей Коробка отметил, что при таком уровне поддержки кубанские перерабатывающие предприятия можно будет загружать исключительно местным молоком. В регионе сейчас 69 таких комбинатов, из них 30 — фермерские хозяйства и небольшие сельхозкооперативы. Они перерабатывают 2 млн т молочного сырья в год.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что объемы производства молочных предприятий напрямую зависят от сохранения поголовья.

«Важно не потерять ни одного процента существующего молочного стада. В противном случае, вы будете готовы платить большие деньги за сырье, но уже будет некому. Стадо может уйти под нож, и такие прецеденты были в истории. Этого мы не допустим, поэтому и повышаем субсидии», — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что важно не только сохранить, но и преумножить поголовье, обеспечить полную реализацию молочной продукции и заполнить кубанским молоком полки сетевых магазинов.

Для производителей молочной продукции действуют льготные займы краевого Фонда развития промышленности. На создание и модернизацию предприятий предоставляют до 50 млн рублей по ставкам от 1% до 3% годовых, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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