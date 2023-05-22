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Кондратьев: по производству питьевого молока Краснодарский край занимает первое место в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-po-proizvodstvu-pitevogo-moloka-krasnodarskij-kraj-zanimaet-pervoe-mesto-v-rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Кондратьев: по производству питьевого молока Краснодарский край занимает первое место в России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ситуацию в молочной отрасли региона обсудили 22 мая в Абинске во время совещания с руководителями профильных ведомств и предприятий, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«По итогам прошлого года в Краснодарском крае произвели более 1,63 млн т сырого молока — мы вторые в стране. А по производству питьевого молока наш регион занимает первое место. Об этом мы пять лет назад не могли и мечтать, а сейчас это факт. Нам важно сохранить этот уровень и развиваться дальше», — сообщил Вениамин Кондратьев.

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, за 5 лет дойное поголовье выросло на 5% и сейчас составляет 216,2 тыс. голов. Продуктивность стада стала выше на 36%. Валовое производство молока выросло более чем на 12%.

«Соответственно выпускаем больше готовой молочной продукции. В 2022 году на 6% увеличили производство пастеризованного молока и сыра, на 10% — сливочного масла», — добавил замглавы региона.

По итогам года планируется, что производство молока вырастет не менее чем на 3% и достигнет 1 млн 669 тыс. т. С начала года на Кубани уже произвели более 430 тыс. т молока. Это на 9% больше, чем за тот же период в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: с начала года в Краснодарском крае произвели 5.3 тыс. тонн сыра.

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