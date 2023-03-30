Кондратьев поручил усилить контроль за нелегальной рабочей силой

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник УФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин 30 марта провели заседание, на котором обсудили вопросы обеспечения правопорядка в регионе.

Вениамин Кондратьев отметил, что особое внимание надо уделять выдаче патентов в вопросе трудовой миграции.

«Ограничить привлечение иностранцев в те отрасли, где нет дефицита рабочей силы. Мы должны быть последовательными — активнее привлекать своих специалистов, выпускников кубанских колледжей и вузов. Также необходима более жесткая позиция правоохранительных органов по отношению к работодателям, которые нанимают нелегалов. Здесь важен общий системный подход», — подчеркнул глава региона.

По словам прокурора Краснодарского края Сергея Табельского, важно активнее работать с руководством предприятий для решения вопросов трудовой миграции.

Врио заместителя начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Алексей Чебураков рассказал о том, что «из тени» вывели ряд предприятий и их сотрудников. В 2022 году налоговые поступления в бюджет края от привлечения иностранных работников составили 2,7 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время координационного совещания Вениамин Кондратьев рассказал о том, что с начала 2023 года на Кубани уже поставили на учет почти 70 тыс. иностранных граждан. За это время выявили более 4,6 тыс. нарушений миграционного законодательства, более 1000 фактов фиктивного учета.